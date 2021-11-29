В Центре Гамалеи рекомендуют не паниковать из-за омикрон-штамма

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Поднимать панику из-за штамма коронавируса “омикрон” не стоит, меры профилактики сохраняются. Это вакцинация, ревакцинация, ношение масок, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Гамалеи Владимир Гущин.

– На сегодняшний день совершенно не стоит поднимать панику. Все те же меры реагирования у людей должны сохраняться – то есть вакцинация, ревакцинация и ношение масок, – сказал Гущин.

Он отметил, что сейчас можно рекомендовать всем, кто не вакцинировался, сделать это и пройти ревакцинацию тем, у кого прошло 6 месяцев с момента прививки. По словам Гущина, люди, имеющие иммунитет к COVID-19, существенно лучше нейтрализуют варианты вируса, в том числе те, которые на сегодня вызывают опасение, передаёт ria.ru.

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