В центре диаСПОРА

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О том, для кого выбирали президента Молдовы наши соотечественники

На протяжении многих лет в период выборов активно ведутся споры по поводу того, имеет ли право диаспора выбирать парламент и президента страны, в которой не живут много лет. Ведь уехали они потому, что были чем-то неудовлетворены, и это недовольство сохраняется независимо от того, кто руководит страной. Но в 2020 году поражает доселе невиданная активность мигрантов. И это неспроста.

Отрезанный ломоть

Так уж сложилось, что самая весомая статья молдавского экспорта – это наши соотечественники. Как утверждает доктор экономических наук Михаил Пойсик, присылая в Молдову деньги, они поддерживают свои семьи, и эти средства формируют дополнительный потребительский спрос. В Молдове импорт в два раза превышает экспорт, этот дефицит торгового баланса как раз и закрывается деньгами мигрантов.

– Но и нельзя сказать, что мигранты нас кормят, потому что они не платят здесь налоги и, по сути дела, не создают прибавочный продукт. И маловероятно, что многие из них вообще вернутся, – считает Михаил Пойсик. – Если на пике роста в 2013 году от мигрантов в Молдову поступило в пересчёте на доллары 2,8 млрд, то в 2019-м уже только $2,1 млрд. Эти поступления состоят из официальных денежных переводов и наличных средств, перевозимых в карманах, объём которых примерно можно подсчитать по сальдо обменных касс и, прибавив прирост банковских депозитов физических лиц, опять же в иностранной валюте. К тому же следует добавить, что наши соотечественники, которые хорошо устроились за границей, увозят свои семьи. По факту они – уже отрезанный ломоть. Как они могут принимать решения, если понятия не имеют, что творится в Молдове? А мы разрешаем им голосовать даже по просроченным паспортам. Кроме того, известно, что их централизованно подвозили к избирательным пунктам, кормили обедом и, естественно, указывали, за кого следует отдать голос. К сожалению, они не понимают, что Санду ведёт Молдову к деградации, как следствие её ориентации в торгово-экономическом сотрудничестве только с Западом.

Экономист пояснил, что любое производство имеет смысл только в том случае, если есть кому продать произведённое, и для развития страны необходим симбиоз образования, науки и производства. Сейчас мы экспортируем в ЕС в основном примитивное сельхозсырьё и продукцию из давальческого сырья по документации заказчика, для производства которого необходим минимальный интеллектуальный компонент. При этом иностранные вузы успешно вербуют наш интеллектуальный потенциал в виде студентов. Мы становимся страной одиноких людей. В советское время на одного пенсионера приходилось рациональных три работающих. Сейчас практически один к одному. В итоге фонд социального страхования уже на треть покрывается из государственного бюджета.

Каждый себя кормит

Вопрос о медицинском полисе стал одним из камней преткновения. Граждане, живущие за рубежом, очень болезненно отреагировали на призыв властей приобрести его, утверждая, что они возвращаются на родину всего на пару месяцев. Но, как заметил экс-вице-премьер, бывший министр экономики Александр Муравский, медицинская система держится на патриотизме и служении своему долгу молдавских медиков, получающих гроши. Почему они должны бесплатно обслуживать армию тех, кто не захотел пережить трудности и вложить силы и знания в строи-

тельство своего государства, а покинул его в трудные минуты? В конце концов многие граждане Молдовы, живущие в стране и оплачивающие медицинский полис, тоже не каждый год обращаются к врачам, но их деньги идут на консультацию и лечение их несовершеннолетних детей и престарелых родителей.

– Вопрос с медицинским полисом не такой уж простой, и его надо связывать с законодательством. По идее, при нормальной ситуации, если гражданина не было в стране полгода, он не является резидентом с точки зрения налогоплательщика. Исходя из этого, он не должен покупать страховой полис за полную стоимость, – уточняет Александр Муравский. – Однако если он приезжает в страну на два месяца, к примеру, из Италии, то должен иметь на руках страховой полис так же, как и все мы, выезжая за границу, покупаем медицинскую страховку на определённый срок. Но законодательством этот механизм не отлажен.

Эксперт считает, что все вопросы социального характера нужно решать без политики. Мигрантов используют как таран в политических играх, как разменную монету. У нас был очень короткий период, когда в стране на самом деле не было никакой работы. Потом она появилась. Те, кто захотели больших денег, уехали, и это их право, но при этом не надо кричать о патриотизме и выяснять, кто кого кормит.

Оторванные от Родины

Мигранты Молдовы – наши родственники, друзья, знакомые, наши люди, которые на последних выборах повели себя странно. Почему? Потому что если они наши сограждане, то должны думать примерно так, как мы, живущие в Молдове. Но либо они сильно оторвались от родины, либо находятся под неким влиянием, которое особо ощущалось перед вторым туром президентских выборов. И это порождало массу дискуссий.

– Мы – кто ежедневно сталкивается с различными проблемами и должны их решать самостоятельно – имеем полное право требовать, чтобы все наши соотечественники, независимо от продолжительности их пребывания за границей, отказались от психоинформационной войны, развязанной в Молдове оппозицией, использующей диаспору как агрессивный инструмент против молдавского народа, – высказал своё мнение экс-глава Конституционного суда Молдовы Виктор Пушкаш.

На самом деле последний плебисцит был перенасыщен информационной грязью и ложью. Однако исход предвыборных баталий решили именно наши соотечественники, живущие за рубежом. Что ж, это их право. Они получили своего президента. Вернутся ли они после этого на родину или будут ждать, когда мы, живущие в Молдове, создадим для них особые условия?

Мнение Паскару

Не упустить золотую рыбку

Нравятся нам результаты выборов или нет, но это не означает, что мы можем лишить права голоса наших мигрантов. В будущем мы должны учесть этот феномен и сделать всё возможное, чтобы решать их проблемы, потому что чуть ли не каждый второй из числа работоспособных граждан Молдовы является мигрантом или может стать им. Мы должны их услышать, потому что они уехали не по доброй воле, а из-за преступной деятельности прошлых альянсов. У нас было 30 лет, чтобы что-то сделать, но мы всегда ищем какие-то доводы, оправдывая своё неумение управлять миграционными процессами. Мы должны создавать новые проекты для людей, которые хотят вернуться. Кроме того, необходимо вести дипломатическую работу со странами, где работают наши граждане, чтобы по возвращении на родину они получили весь социальный пакет, включая пенсию. Для этого необходимо заключать взаимовыгодные межправительственные договоры. Проблема в том, что этот механизм не до конца чётко разработан. И это проблема не мигрантов, а наша.

Запрет на участие в выборах ещё больше взбудоражит политическое и социальное гражданство. Каждый случай – индивидуален. Я знаю немало людей, которые заработанные за границей средства вложили в бизнес в Молдове. Кроме того, мигранты пересылают на родину много денег. Волну негодования, которую они выразили на выборах, нельзя игнорировать, её надо обуздать. Надо признать, что у нас были недоработки в этой части, и в будущем их исправить.

Наши граждане, которые осели в других странах, даже не интересуются Молдовой, не обновляют документы, они были и остаются аморфными. А то, что остальные поднялись и пришли на выборы, говорит о серьёзной организационной работе выигравшей партии и их европейских партнёров. И им очень выгодно, чтобы между партией власти, которой сейчас является ПСРМ, и диаспорой произошёл раскол.

Диаспора – это золотая рыбка, которая может создавать бизнес дома. Мы должны это ценить. И вопрос с полисом тоже нужно решать на уровне правительства и утвердить законодательно. Если мигрант, приехав домой, заболеет, он сам приобретёт полис или обратится к частной медицине. Если бы не пандемия, этот вопрос сейчас, возможно, и не всплыл бы. COVID–19 стал экзаменом для общества и политического класса, а впереди ещё много испытаний.

Николай Паскару,

депутат парламента

Наталья Устюгова