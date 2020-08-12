В Центре COVID-19 подготовили ещё 50 коек для пациентов с подозрением на инфекцию (ФОТО)

В Центре COVID-19 подготовили ещё 50 коек для пациентов с подозрением на инфекцию (ФОТО)

Число пациентов, поступивших в Центр COVID-19 на Moldexpo, увеличивается. Так, за последние сутки было госпитализировано 128 человек с подозрением на коронавирус.

Об этом на своей странице в Facebook написала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну. Она добавила, что в “зелёной зоне” Центра COVID-19 появились ещё 50 коек для пациентов с подозрением на инфекцию.

Мы увеличим и количество медицинских работников, которые будут переведены из муниципальных медицинских учреждений. В настоящее время в Центре посменно работают 98 медработников, – уточнила Думбрэвяну.

Министр ещё раз призвала граждан соблюдать возможные меры защиты и избегать людных мест.

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