В Центре COVID-19 на Moldexpo дополнительно задействованы три отделения на 218 мест

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Специалисты предупреждают о новой волне COVID-19, где доминирует штамм Delta. Статистика последних дней показывает, что всё больше людей обращаются за госпитализацией – это пациенты со средними и тяжелыми формами заболевания.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, в Центре COVID-19 на Moldexpo, единственном на данный момент муниципальном медицинском учреждении для госпитализации пациентов с SARS CoV-2, вчера дополнительно были задействованы три отделения на 200 мест и 18 мест в реанимации и отделении интенсивной терапии.

– Полная вместимость центра COVID-19 составляет 340 стационарных кроватей (для лечения) и 100 мест для распределения больных. Также будет увеличено количество мест – до 24 – в отделении интенсивной терапии. Мы также мобилизовали дополнительный медицинский персонал и предоставили медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы для вновь начавших работу лечебных блоков в Центре Moldexpo, – сказал Чебан.

Тем временем, по словам градоначальника, завершена работа над обновленным Планом реагирования и борьбы с инфекцией COVID-19 в Кишинёве.

– Он предусматривает постепенную активацию других стратегических медицинских учреждений для лечения пациентов с коронавирусом. В то же время мы укрепляем первичную медико-санитарную помощь, группы семейных врачей для эффективного наблюдения и домашнего лечения пациентов с легкими формами, – подчеркнул Ион Чебан.

Глава столицы добавил, что эпидемиологи настаивают на обязательном ношении защитных масок во всех закрытых помещениях, соблюдении физической дистанции и дезинфекции или мытье рук как можно чаще.

Кроме того, в субботу, 21 августа, состоится заседание Чрезвычайной комиссии по общественному здравоохранению муниципия Кишинёв, на котором будут обсуждать необходимые дальнейшие действия для удержания пандемии под контролем.

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