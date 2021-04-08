В центральной зоне Кишинева будет обустроено несколько тысяч парковочных мест

0

Ион Чебан взял под личный контроль работу над обустройством парковок в столице. Сегодня он провел рабочее заседание на эту тему с представителями примарии Кишинёва, на котором были обозначены текущие и будущие шаги в этом направлении.

Так, генпримар рассказал, что в этом году будет вестись работа над обустройством парковочных мест в центральной зоне столицы. Впоследствии будут освоены и другие зоны.

– Недавно был проведен тендер на разработку схем организации дорожного движения в центральной зоне, на улицах Измаил, А. Матеевича, М. Витязул и Албишоара. Речь идет о 4 отдельных участках общей протяженностью 39 км. Исключены улицы, на которых уже составлены схемы по обустройству выделенной полосы для общественного транспорта, – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

Также он рассказал, что завершается подготовка тендера на обустройство парковок в центральной зоне Кишинева за счет проезжей части. Вместе с Муниципальным проектным институтом Chişinăuproiect разрабатываются дизайн парковок и технические условия для объявления тендера. Здесь планируется создание зоны 0, в которой будет оборудовано около 3000 парковочных мест, и зоны 1, в которой появится 2100 размеченных мест и 3500 мест на тротуаре или асфальте.

Помимо этого, будет создано около 112 парковочных мест в районе МП «Центральный рынок»: на улицах Армянская, Митрополит Варлаам и Тигина. Это стало возможным после очистки муниципальных участков вокруг рынка от киосков. Парковочные места будут предназначаться для посетителей рынка. В примарии обещают, что они будут общедоступными.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.