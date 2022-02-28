В центрах размещения беженцев в Кишинёве предоставляют психологическую помощь

В центрах размещения беженцев в Кишинёве предоставляют психологическую помощь

Во всех центрах временного размещения беженцев в Кишинёве предлагаются услуги по индивидуальному и групповому психологическому консультированию. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что психологическую помощь беженцам оказывают специалисты психосоциально-педагогического центра Главного управления образования, молодежи и спорта.

– Сформированы мобильные группы для выезда к местам проживания беженцев с целью оказания психологической поддержки в кризисных ситуациях. Мы помогаем по мере сил и оказываем все услуги первой необходимости, – сказал Чебан.

Отметим, что сегодня запланировано проведение тренинга для психологов мобильной группы по оказанию кризисной помощи беженцам.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md