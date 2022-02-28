В центрах размещения беженцев в Кишинёве предоставляют психологическую помощь

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Во всех центрах временного размещения беженцев в Кишинёве предлагаются услуги по индивидуальному и групповому психологическому консультированию. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что психологическую помощь беженцам оказывают специалисты психосоциально-педагогического центра Главного управления образования, молодежи и спорта.

– Сформированы мобильные группы для выезда к местам проживания беженцев с целью оказания психологической поддержки в кризисных ситуациях. Мы помогаем по мере сил и оказываем все услуги первой необходимости, – сказал Чебан.

Отметим, что сегодня запланировано проведение тренинга для психологов мобильной группы по оказанию кризисной помощи беженцам.

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