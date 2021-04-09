В центрах информирования о COVID-19 будет проводиться экспресс-тестирование населения на коронавирус

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Экспресс-тестирование на коронавирус будет проводиться в 15 центрах информирования о COVID-19, размещённых по всей стране. Об этом этом сегодня на брифинге для прессы после заседания Единого центра управления чрезвычайными ситуациями заявил врио премьера Аурелиу Чокой. Речь идёт о пунктах, оборудованных спасателями в районах страны, а также в Кишинёве и Бельцах.

Это, отметил Чокой, позволит расширить число граждан, которые смогут пройти экспресс-тестирование для выявления коронавируса. В каждом пункте будет по медицинскому работнику. Необходимые запасы экспресс-тестов есть, но в случае их нехватки будет закуплена дополнительная партия, подчеркнул врио премьера, пишет moldpres.md.

Ранее мы писали, что накануне в 6 палатках в Бельцах сделали свыше 40 экспресс-тестов гражданам. У них было соответствующее направление от семейного врача.

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