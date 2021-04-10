В целях самообороны: житель Хынчешт выстрелил в парня, прокравшегося в его дом

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17-летний молодой человек получил огнестрельное ранение в ногу и был госпитализирован. Инцидент произошёл накануне в Хынчештском районе.

По данным полиции, парень проник в дом и избил 67-летнего хозяина. В целях самообороны мужчина выстрел злоумышленнику в ногу. Оружие у мужчины хранилось законно, передаёт unimedia.info.

Пострадавшего госпитализировали. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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