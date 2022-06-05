В целях экономии Гросу отказался от путешествий

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Спикер парламента говорит, что рост цен на себе почувствовала и его семья – ещё с ноября прошлого года. В целях экономии было решено отказаться от путешествий, рассказал Игорь Гросу в рамках передачи на частном телеканале.

– Мой приоритет – это дети, которых нужно обеспечить всем, что необходимо. Так как нужно экономить, мы не позволяем себе путешествовать, находимся тут, на месте, и ограничиваемся только самым необходимым, – сказал он.

Ранее коллега Игоря Гросу, депутат ПДС Михай Попшой, рассказал, что в целях экономии его семья продала вторую машину, а сам он пересел на общественный транспорт.

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