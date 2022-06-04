В Бузэу открылась выставка известного молдавского художника (ВИДЕО)

0

Открытие выставки художника Игоря Сверней, члена Союза художников Республики Молдова, состоялось в Художественных галереях Бузэу в рамках Фестиваля “Buzău Fest” и “Дней Кишинёва в Бузэу”.

Об этом рассказал генеральный примар Ион Чебан, отметив, что каждая представленная картина несёт в себе уникальный и глубокий смысл.

У Игоря Сверней было несколько персональных выставок в Кишинёве, Бухаресте, а также в Бельгии, Франции, Германии.

Я горжусь тем, что в Республике Молдова такие необыкновенные, талантливые люди, – подчеркнул Ион Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.