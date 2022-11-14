В мастерской по обработке дерева вспыхнул пожар. Пострадал мужчина

В мастерской по обработке дерева вспыхнул пожар. Пострадал мужчина

Возгорание произошло в Будештах. На место ЧП были направлены 4 пожарных расчёта. 

Как установили сотрудники ГИЧС, загорелось помещение для переработки древесных опилок площадью 24 м2. Возгорание удалось потушить до того, как огонь перекинулся на производственный цех. Однако пострадал 57-летний администратор мастерской: мужчина получил ожоги лица второй степени. Его доставили в столичную больницу.

Причины возгорания будут установлены специалистами.

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