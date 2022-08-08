В Будештах построят общественный центр для пожилых людей

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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, отметив, что в центре пожилые люди смогут получить психологические, юридические и социальные консультации. Кроме того, здесь будут организованы различные культурные мероприятия.

Центр также станет площадкой для встреч между поколениями, где пожилые люди с большим опытом в различных областях пообщаются с молодыми людьми, которые только начинают самостоятельную жизнь, – рассказал Чебан.

У входа в здание имеется пандус для людей с ограниченными физическими возможностями. Строительные работы и работы по обустройству должны быть завершены к концу года.

Также при поддержке примарии Кишинёва была укреплена несущая стена Центра здоровья в Будештах. Работы, стоимость которых составила 157 тысяч леев, включали также ремонт входа в пункт вакцинации, обустройство парковки и близлежащего фонтана.

Общая стоимость проекта составляет 1,4 млн леев, из которых около 75% – инвестиции столичной примарии, остальная сумма – вклад местной администрации.

За последние три года примария Кишинёва инвестировала более 10,3 млн леев в инфраструктурные проекты в Будештах.

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