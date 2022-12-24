В Будештах открылся дневной центр для пожилых людей

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В этом учреждении пожилые люди смогут получить бесплатную социальную, психологическую и юридическую помощь.

В центре есть зал, где пожилые люди смогут научиться работать на компьютере. Для этих целей партнёр примарии Кишинёва Национальный альянс YMCA подарил центру десять ноутбуков.

Мы рады любому проекту, который реализуем в пригороде. У нас есть много инициатив, которые мы поддерживаем финансово в 18 пригородных населённых пунктах: ремонт дорог, строительство водопровода и канализационных сетей, ремонт и строительство детских садов, школ, расширение и модернизация уличного освещения, – отметил генпримар Ион Чебан, пишет ipn.md.

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