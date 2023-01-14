В Бубуечь строят новый детский сад

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Детский сад находится в селе Бык коммуны Бубуечь и рассчитан на 160 мест.

Строительные работы начались летом 2022 года и должны быть завершены в 2025 году. Стоимость проекта составляет более 39 миллионов леев. На первом этапе инвестиции примарии Кишинёва составили 4,17 млн леев, а местной администрации – 500 тыс. леев, – уточнил генпримар Ион Чебан.

В коммуне Бубуечь, в которую также входят сёла Бык и Хумулешть, инвестиции муниципалитета в модернизацию инфраструктуры составили почти 17 млн леев.

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