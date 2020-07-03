В Брюсселе не поймут: вместе с социальными инициативами партии Санду и Нэстасе заблокировали и финансовую помощь от ЕС

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Оказали сами себе медвежью услугу. Сорвав сегодняшнее заседание парламента, ПДС и ППДП заблокировали не только социальные инициативы правительства, но и поступление в страну 100 млн евро от Европейского союза. Об этом на своей странице в соцсети написал Ион Кику.

Премьер-министр поприветствовал тот факт, что парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции дала “зеленый свет” подписанию нового меморандума между ЕС и РМ о предоставлении нашей стране помощи в размере 100 млн евро. Ион Кику отметил, что эти деньги очень нужны для поддержки граждан и экономики.

– Вот только одна проблема. Эта сумма включена в проект изменения бюджета, который правительство приняло под свою ответственность. Пока некоторые депутаты думают об электорате, а не о людях, эти деньги не могут поступить в страну, – подчеркнул премьер.

Стоит напомнить, что ранее по инициативе данных формирований была заблокирована и финансовая помощь Молдове от РФ.

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