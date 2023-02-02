Молдаванин получил условный срок в Брянской области за избиение приятеля

Молдаванин получил условный срок в Брянской области за избиение приятеля

Клинцовский районный суд Брянской области вынес приговор гражданину Молдовы. Он был признан виновным в причинении вреда здоровью.

Как было установлено, обвиняемый дал в долг знакомому 1000 рублей на спиртное и попросил вернуть сдачу. По дороге в магазин мужчина деньги потерял, пишет bryansktoday.ru.

Когда молдаванин узнал об этом, он сильно избил приятеля, за что и стал фигурантом дела. Свою вину подсудимый признал. Суд приговорил его к году лишения свободы условно.

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