В Бричанском районе из-за угрозы наводнения эвакуировали жителей более 20 домов

В Бричанском районе из-за угрозы наводнения эвакуировали жителей более 20 домов

Жителей 24 домов в сёлах Крива, Дрепкэуць и городе Липкань Бричанского района эвакуировали из-за угрозы наводнения. Такое решение было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям.

Так, были эвакуированы жители 10 домов в селе Крива, жители 9 домов в Дрепкэуць и жители 5 домов в Липканах – всего 44 человека. В целях безопасности они временно поселились у родственников.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в зонах риска установлены стационарные посты, которые контролируют ситуацию и передают информацию о росте воды на участках. Пункты были размещены в Липканах, а также в селах Крива и Дрепкэуць.

Ранее мы сообщали, что синоптики объявили “оранжевый код” возможных затоплений для северных районов страны. Так, в связи с сильными дождями может наблюдаться подъём уровня воды в реке Прут до 2.2 м. Кроме того, есть вероятность выхода воды на пойму – в частности, в Бричанском и Единецком районах. Уровень воды будет расти до 29 июня.

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