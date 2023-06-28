В Бричанах задержали сообщницу гражданки Украины, которая пыталась незаконно вывезти из Молдовы ребёнка

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Сотрудники НАЦ задержали жительницу Бричан, сообщницу гражданки Украины, которая в декабре 2022 года пыталась подкупить пограничника, чтобы вывезти из страны ребёнка без документов.

По данным пресс-службы ведомства, жительница Бричан передала гражданке Украины 500 долларов, чтобы та дала взятку сотруднику Пограничной полиции. Женщина была задержана на 72 часа, по факту активной коррупции возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в декабре 2022 года была пресечена попытка незаконного вывоза из страны несовершеннолетнего, у которого не было документов. Согласно материалам дела, иностранка предложила пограничнику 500 долларов, попросив взамен организовать незаконное пересечение границы ребёнком через КПП “Крива-Мамалыга”. В результате гражданку Украины задержали.

В апреле 2023 года суд Единец признал подсудимую виновной в активной коррупции и назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года и штраф в размере 200 000 леев.

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