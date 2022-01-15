В Бричанах шквалистый ветер повалил новогодню ель

В Бричанах шквалистый ветер повалил новогодню ель

Штормовой ветер за последние сутки принёс немало бед. В стране повалены деревья, рекламные щиты, обесточены десятки населённых пунктов.

В Бричанах ветром была повалена новогодняя ёлка, передаёт gagauzinfo.md. Фотография лежащего на земле дерева с иллюминацией быстро распространилась в социальных сетях.

Напомним, Государственная метеорологическая служба объявила «жёлтый код» опасности из-за ветра.

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