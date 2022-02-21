В Бричанах пьяный мужчина пытался ограбить и изнасиловать старушку

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Инцидент произошёл вчера вечером. Во двор к 80-летней сельчанке зашёл неизвестный мужчина. Злоумышленник ударил пенсионерку и, угрожая ножом, потребовал отдать деньги.

Ни в доме, ни в карманах старушки денег не оказалось. Тогда мужчина попытался вступить с жертвой в половую связь.

Полиция вскоре задержала подозреваемого. Им оказался 38-летний житель того же села. Мужчина находился в состоянии опьянения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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