В Бричанах пьяный мужчина пытался ограбить и изнасиловать старушку

В Бричанах пьяный мужчина пытался ограбить и изнасиловать старушку

Инцидент произошёл вчера вечером. Во двор к 80-летней сельчанке зашёл неизвестный мужчина. Злоумышленник ударил пенсионерку и, угрожая ножом, потребовал отдать деньги.

Ни в доме, ни в карманах старушки денег не оказалось. Тогда мужчина попытался вступить с жертвой в половую связь.

Полиция вскоре задержала подозреваемого. Им оказался 38-летний житель того же села. Мужчина находился в состоянии опьянения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md