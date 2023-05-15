В Бричанах Mercedes врезался в дерево: водителя доставили в больницу

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Авария произошла вблизи села Каракушений Векь Бричанского района. Водитель получил травмы и был госпитализирован.

Согласно предварительным данным, водитель Mercedes не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево. Транспортное средство получило технические повреждения. На место прибыла полиция и скорая помощь, передает pulsmedia.md.

Обстоятельства аварии выясняются.

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