В Бричанах двое малышей и их мама отравились в результате утечки газа

Инцидент произошёл 19 марта в селе Коликэуць Бричанского района.
По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, двое детей в возрасте 1 года 3 лет, а также их 29-летняя мама получили отравление в результате утечки газа. Инцидент произошёл из-за неисправности котла, который был установлен на кухне без авторизации.
Пострадавших доставили в столичный Институт матери и ребёнка. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
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