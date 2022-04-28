В Бразилии обнаружена новая мутация «омикрона»

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В Бразилии выявлен новый вид штамма коронавируса «омикрон». Об этом пишет местная газета Folha de Sao Paulo.

По данным издания, пациент — трёхлетний ребёнок из Сан-Паулу. Образец был взят у него ещё 16 февраля текущего года.

Как сообщили в лаборатории, где проводился тест, речь идёт о мутации комбинированного варианта «омикрона» BA.1 и BA.2. В лаборатории утверждают, что этот вариант ранее не был идентифицирован нигде в мире и не была каталогизирован на Gisaid — платформе, объединяющей геномные данные о вирусе из более чем 70 государств.

Исследователи напомнили, что для признания мутации новым рекомбинантным штаммом необходимо не менее пяти образцов от разных лиц, пишет gazeta.ru.

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