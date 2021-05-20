В большое плаванье на надувном матрасе: двоих подростков на Днестре обнаружили пограничники

В большое плаванье на надувном матрасе: двоих подростков на Днестре обнаружили пограничники

Сотрудники Пограничной полиции на участке Сороки получили информацию о двух гражданах, которых заметили плывущими на надувном матрасе по реке Днестр.

Для проверки полученной информации к месту был направлен патруль. Вблизи села Василкэу был замечен надувной матрас. Вскоре удалось задержать двух несовершеннолетних: 15-летнего и 13-летнего юношей из села Кошница.

Подростки рассказали, что отправились в путешествие, так как хотели полюбоваться природными красотами.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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