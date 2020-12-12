В больницы страны поступили ещё 20 аппаратов ИВЛ

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Об этом на своей странице в соцсети рассказала министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

По её словам, аппараты были приобретены в рамках проекта Всемирного банка “Экстренное реагирование на COVID-19”. Оборудование распределили среди следующих медицинских учреждений: Институт неотложной медицины, клиническая больница в Бельцах, Муниципальная клиническая больница Св. Архангела Михаила, клиническая больница №1, клиническая больница Святой Троицы, Центр COVID-19, районная больница Кагула, учреждения, где есть отделения интенсивной терапии.

Думбрэвяну добавила, что в скором времени в Молдову доставят ещё 250 аппаратов ИВЛ, закупленных в рамках того же проекта.

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