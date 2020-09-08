В больницы Молдовы передано более 1,8 тыс. доз плазмы для лечения пациентов с COVID-19

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В период с 13 апреля по 3 сентября Национальный центр переливания крови передал медицинским учреждениям страны 1 809 доз плазмы для лечения пациентов с коронавирусом в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.



По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, более 600 доз было направлено в Республиканскую клиническую больницу, где лечение проходят большинство пациентов с COVID-19, находящихся в тяжёлом состоянии. Ещё 88 доз было передано Больнице скорой медицинской помощи, 282 дозы поступили в больницу “Георгий Палади”, 135 – в больницу “Архангел Михаил”, 25 – в больницу “Святая Троица”, 259 – в больницу Госканцелярии, 25 – в клиническую больницу Минздрава, 1 – в больницу МВД, 164 – в Бельцкую клиническую больницу, 8 – в больницу Тирасполя и 172 – в районные больницы.

Напомним, что плазма переболевших содержит антитела против вируса SARS-CoV-2, который вызывает инфекцию COVID-19. В связи с этим Минздрав призывает всех вылечившихся от коронавируса людей проявить солидарность с пациентами, которые борются с этой инфекцией, и сдать плазму. Сделать это можно как в Национальном центре переливания крови, у которого есть филиалы в Бельцах, Кагуле и Кишиневе, так и в других центрах переливания крови.

Процедуру можно проводить спустя 2 недели после выписки мужчинам, вылечившимся от COVID-19, в возрасте от 18 до 60 лет, которые не страдают хроническими заболеваниями.

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