В больнице «Св. Архангел Михаил» открыли отделение медицинской визуализации

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Сегодня в Муниципальной клинической больнице «Святой Архангел Михаил» состоялось открытие отделения медицинской визуализации, оснащённого самым современным компьютерным томографом, существующим в настоящее время в республике.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, это самый важный медицинский проект за последние 30 лет, деньги на который были выделены из муниципального бюджета. Компьютерный томограф Revolution EVO Gen 2 предназначен для диагностики скрытых заболеваний, быстрого получения высококачественных изображений, благодаря ему можно выявить проблему на ранней стадии и провести эффективное лечение. Ежедневно этот медицинский прибор может исследовать около 10 человек, что позволяет оптимизировать время врачей и пациентов, а также рассчитать нужную дозу облучения.

Сегодня отделение медицинской визуализации муниципальной клинической больницы «Святой Архангел Михаил» располагает широким спектром современного радиологического оборудования и включает в себя несколько процедур визуализации, в том числе: радиографию, радиоскопию, компьютерную томографию, исследования, позволяющие изучить весь организм человека.

– Мы уделяем особое внимание раннему выявлению любых заболеваний и их точной диагностике. Продолжим инвестировать в здоровье людей, так как мы хотим иметь сильную и хорошо организованную медицинскую систему, – отметил Чебан.

За последние 2 года было отремонтировано и оснащено высокопроизводительным медицинским оборудованием и мебелью диагностическое отделение больницы. Средства были выделены из муниципального бюджета.

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