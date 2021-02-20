В больнице “Святая Троица” создано отделение реанимации и интенсивной терапии на 14 мест

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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Он рассказал, что на открытие нового отделения из муниципального бюджета было выделено около 6 миллионов леев, которые будут использованы на ремонт в соответствии с международными стандартами в этой сфере.

Необходимость создания этого критически важного для муниципальной медицинской системы подразделения возникла с началом пандемии COVID-19, так как медицинское учреждение, помимо высококвалифицированных услуг, которые оно оказывает пациентам по различным медицинским специальностям, также лечит 250 пациентов с коронавирусом, – отметил Чебан.

На медицинское оборудование и устройства (мониторы, аппараты для анестезии, многофункциональные кровати и т. д.), часть из которых уже закуплена, финансовые средства были предоставлены Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты и внешними партнёрами.

Таким образом, после открытия нового отделения общее количество мест в отделениях данного профиля больницы составит 68 – это больница с наибольшей вместимостью.

Ремонт в отделении реанимации и интенсивной терапии был начат в декабре 2020 года и должен быть завершён в апреле этого года.

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