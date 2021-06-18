В больнице «Святая Троица» открылось новое отделение реанимации и интенсивной терапии

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Сегодня состоялось открытие нового отделения реанимации и интенсивной терапии на 14 мест в Муниципальной клинической больнице «Святая Троица». По словам генерального примара Иона Чебана, после открытия нового отделения общее количество мест в реанимации больницы «Святая Троица» составляет 68, что делает её больницей с наибольшим количеством мест в отделениях интенсивной терапии в стране.

– Я был приятно удивлен, увидев оборудованное по всем современным стандартам отделение, которое сегодня является центром передового опыта в области медицины в стране. Из муниципального бюджета были выделены финансовые средства в размере около 6 млн леев на инфраструктуру отделения реанимации и интенсивной терапии, – сказал Ион Чебан.

По словам градоначальника, необходимость создания этого важнейшего для муниципальной медицинской системы отделения возникла с началом пандемии COVID-19, когда данное медицинское учреждение, помимо предоставления пациентам высококвалифицированных услуг, стало крупнейшей больницей в стране для больных коронавирусом. Новое отделение оснащено современным медицинским оборудованием: аппаратами искусственной вентиляции легких, наркозными аппаратами, мониторами, централизованной кислородной сетью, многофункциональными кроватями, приобретенными за счет финансовых средств, предоставленных Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты и Всемирным банком.

Ремонтные работы в отделении реанимации и интенсивной терапии были инициированы примарией Кишинёва в декабре 2020 года.

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