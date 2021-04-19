В больнице “Святая Троица” откроется новое отделение реанимации и интенсивной терапии

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Новое отделение реанимации и интенсивной терапии на 14 мест, созданное с нуля в Муниципальной клинической больнице “Святая Троица”, начнёт свою работу в начале мая.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что в настоящее время здесь завершается ремонт. На открытие этого отделения из муниципального бюджета выделено около 6 миллионов леев.

Необходимость создания этого чрезвычайно важного для муниципальной медицинской системы подразделения возникла с началом пандемии COVID-19, когда данное медучреждение начало лечить пациентов с коронавирусом. Мы продолжим инвестировать в муниципальные больницы, чтобы предоставлять пациентам качественные медицинские услуги, – заявил градоначальник.

После открытия нового отделения общее количество мест в отделении реанимации и интенсивной терапии “Святая Троица” составит 68.

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