В больнице «Св. Архангел Михаил» откроется отделение медицинской визуализации

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В среду в столичной больнице «Св. Архангел Михаил» состоится торжественное открытие отделения медицинской визуализации, оснащённого современным компьютерным томографом.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, это самый важный медицинский проект за последние 30 лет, стоимость которого составила около 12 миллионов леев.

– Мы хотим, чтобы в Кишинёве была сильная и хорошо организованная медицинская система. На этой неделе, в канун профессионального праздника медицинского работника и фармацевта, мы подготовили по этому поводу культурно-художественное мероприятие, – рассказал Чебан.

Он добавил, что медицинским работникам будут вручены благодарственные дипломы за профессиональные достижения и самый длительный стаж работы.

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