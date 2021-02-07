Женщина выпала из окна второго этажа

Женщина выпала из окна второго этажа

Инцидент произошёл в Тирасполе. В дежурную часть позвонили работники травмпункта и сообщили, что “скорая” доставила к ним 31-летнюю пострадавшую.

Поступившая пациентка упала с высоты второго этажа, пишет пресс-центр МВД ПМР. По словам очевидцев, они заметили женщину, которая ходила по неогороженному парапету и пыталась вытряхнуть покрывало. На замечания не реагировала, вела себя странно. Сделав несколько шагов, потеряла равновесие и упала.

Пострадавшая находится на обследовании. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md