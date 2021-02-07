Женщина выпала из окна второго этажа

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Инцидент произошёл в Тирасполе. В дежурную часть позвонили работники травмпункта и сообщили, что “скорая” доставила к ним 31-летнюю пострадавшую.

Поступившая пациентка упала с высоты второго этажа, пишет пресс-центр МВД ПМР. По словам очевидцев, они заметили женщину, которая ходила по неогороженному парапету и пыталась вытряхнуть покрывало. На замечания не реагировала, вела себя странно. Сделав несколько шагов, потеряла равновесие и упала.

Пострадавшая находится на обследовании. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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