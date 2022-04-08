В больнице «Георге Палади» открыли современный операционный блок акушерско-гинекологического отделения

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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, отметив, что капитальный ремонт в блоке не проводился с 1981 года: с момента открытия больницы.

По его словам, ещё полгода назад операционные залы, коридор и санитарные блоки были в аварийном состоянии.

Генпримар также добавил, что здесь проводят самые сложные операции в республике и госпитализируют беременных женщин с серьёзными патологиями.

Во Всемирный день здоровья открыт новый блок, который является одним из самых современных по международным стандартам. Я горжусь тем, что нам это удалось. Инвестиции из муниципального бюджета составили около 7 миллионов леев, – сказал Чебан.

Ремонтные работы длились 5 месяцев, и теперь в новом блоке 6 операционных залов, оснащённых современной техникой и новыми операционными столами. Также были отремонтированы комнаты для медицинского персонала и комната для подготовки пациентов.

Ежегодно здесь проводят более 3700 гинекологических операций и принимают 6300 родов.

Благодарю всех людей, участвующих в реализации этого большого и важного для пациентов и медицинского персонала проекта. Мы продолжим инвестировать средства в защиту здоровья граждан, а муниципальные медицинские учреждения приводить в соответствие с самыми высокими стандартами, – подчеркнул генпримар.

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