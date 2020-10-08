В больнице «Георге Палади» готовят 110 мест для пациентов с диагнозом COVID-19

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В столичной больнице «Георге Палади» появится дополнительный блок на 110 мест для пациентов с коронавирусом, из которых 6 мест – для интенсивной терапии. Об этом заявил Ион Чебан. Он отметил, что сегодня идут последние приготовления, а с 9 октября блок станет функциональным.

– Мы постарались найти оптимальное решение. Роддом продолжит работу по тому же графику, без каких-либо сбоев. Это самое крупное профильное учреждение в стране, где ежедневно на свет появляется до 25 детей. Все 200 мест, предназначенных для рожениц в этой больнице, останутся функциональными, – заверил Чебан.

Кроме того, в кишиневском Центре COVID-19 на территории Moldexpo обустроены еще 200 мест, в том числе 20 – для интенсивной терапии. Центр находится в ведении Муниципальной клинической больницы «Святая Троица», места будут использоваться в случае необходимости. Найдены решения и для увеличения количества мест до 1000 в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса в Кишиневе и ежедневного увеличения числа инфицированных. В обоих случаях муниципальные власти обеспечат отдельный доступ для больных и медперсонала.

– Я по-прежнему призываю население соблюдать элементарные правила защиты, чтобы избежать заражения вирусом нового типа. Давайте поможем врачам, чтобы они могли помогать нам! – призвал градоначальник.

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