В больницах страны установлены ещё 4 кислородные станции

В больницах страны установлены ещё 4 кислородные станции

Ещё четыре кислородные станции были установлены в медучреждениях Молдовы. Они появились в столичной больнице “Святая Троица”, клинической больнице в Бельцах, а также в районных больницах Каушан и Сорок. 

Как уточнили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, ранее еще три станции были установлены в Хынчештской и Криулянской районных больницах, а  также в больнице Государственной канцелярии. Всего в городских, районных и республиканских медицинских учреждениях будет установлено 20 станций по производству медицинского кислорода, благодаря проекту Всемирного банка «Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Молдова».

По словам специалистов, кислородная терапия чрезвычайно важна при лечении пациентов с дыхательной недостаточностью, вызванной коронавирусом, которая требует немедленной кислородной поддержки для поддержания жизненно важных функций организма, пишет moldpres.md.

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