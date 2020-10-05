В больницах Кишинёва лечатся 714 пациентов с COVID-19

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В настоящее время 714 заразившихся коронавирусом пациентов проходят лечение в муниципальных больницах Кишинёва. 245 из них – в тяжелом состоянии, в том числе 17 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

16 940 пациентов с легкими формами заболевания находятся под наблюдением в учреждениях первичной медико-санитарной помощи. Такие данные представила сегодня глава Управления социальной помощи и здравоохранения столичной примарии Татьяна Бучарски, передаёт moldpres.md.

Муниципальные власти изучают возможности увеличения количества мест в больничных учреждениях, чтобы справиться с растущим потоком заболевших.

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