В больницах Кишинёва осталось всего 12 мест для пациентов с COVID-19

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Специалисты отмечают существенный рост числа пациентов с коронавирусом в муниципии.

Как уточнил Ион Чебан на сегодняшнем онлайн-заседании глав муниципальных служб, городская система здравоохранения едва справляется. Он отметил, что около 60% от общего числа заболевших COVID-19 проходят лечение в больницах Кишинёва, а за год с начала пандемии на эти цели из муниципального бюджета потрачено около 128 миллионов леев.

Начальник Главного управления социальной помощи и здравоохранения столицы Татьяна Бучарски заявила, что в городских больницах осталось всего 12 мест для больных коронавирусом, пишет moldpres.md.

Из 1 500 имеющихся мест на данный момент занято 1 488 коек. 72 пациента находятся в очень тяжёлом состоянии, 494 – в тяжёлом, а 875 – в среднем, – уточнила Бучарски.

Она также добавила, что муниципальные учреждения здравоохранения готовы начать вакцинацию против COVID-19.

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