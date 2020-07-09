В Болгарии зарегистрирован новый антирекорд случаев коронавируса. Власти не исключают повторного введения ограничений

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За последние 24 часа в Болгарии было сделано 4 286 тестов на выявление коронавируса. 240 из них оказались положительными. Это рекордный показатель суточной заболеваемости за всё время пандемии в этой стране.



Ранее министр здравоохранения Болгарии заявил, что если число новых случаев COVID-19 вырастет до 200 в день, то это будет сигналом для того, чтобы повторно ввести некоторые ограничительные меры, передаёт ziarulnational.md.

Всего за время пандемии в Болгарии было зарегистрировано 6 342 случая коронавируса, из которых 2 917 остаются активными. Вылечились 3 166 человек. Общее число летальных исходов составляет 259.

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