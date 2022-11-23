В Болгарии задержали водителя-молдаванина “под кайфом”

В Болгарии задержали водителя-молдаванина “под кайфом”

Инцидент произошёл на днях в Бургасе.

Водитель Audi въехал на своём автомобиле в автосалон и начал “дрейфовать”, агрессивно управляя в запретной зоне. Двое работников автосалона попытались остановить его, но он начал ругаться, угрожать и вёл себя неадекватно. На место инцидента прибыл наряд полиции, пишет bourgas.ru.

Как выяснилось, за рулём находился 37-летний гражданин Молдовы, который прошёл тест на употребление алкоголя и наркотиков. Вторая проба дала положительный результат.

Водитель был задержан, местная полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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