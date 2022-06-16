В Болгарии недовольны “наплывом” овощей и фруктов из Молдовы

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“Рынок фруктов и овощей в Болгарии может быть наводнен молдавской продукцией”, – цитирует IPN местные СМИ. В них говорится, что болгарским фермерам угрожает новый иностранный конкурент на рынке.

Недовольство болгарских фермеров связано с тем, что недавно Европейская комиссия предложила регулирующую поправку, „временно облегчающую доступ к рынку сообщества для семи продуктов из бывшей советской республики”, которые всё ещё подлежат тарифным квотам в ЕС. Это сливы, столовый виноград, яблоки, помидоры, чеснок, вишня и виноградный сок.

Предложение должно быть рассмотрено и одобрено Европейским парламентом и Советом Европейского союза. Регулирование значительно увеличивает количество продукции, которая может быть импортирована без таможенных пошлин из Молдовы в ЕС в течение года. Ожидается, что без таможенных пошлин будет импортирована продукция на 55 млн. евро, включая сливы примерно на 10 млн евро и столовый виноград на 27 млн евро.

Брюссельские чиновники мотивируют своё решение о либерализации торговли между Кишинёвом и ЕС военной агрессией России против Украины. Они хотят таким образом помочь Молдове справиться с потерей основных рынков сбыта и путей транспортировки сельскохозяйственной продукции, которая составляет значительную часть национального продукта, пишет болгарская пресса.

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