В более чем 50 странах мира зафиксирован рост числа случаев заболевания ковидом

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Число случаев заражения коронавирусом увеличивается более чем в 50 странах мира, и главный импульс этому росту дают подвиды омикрон-штамма.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

– Растущее число случаев [заражения] в более чем 50 странах говорит о непредсказуемости этого вируса. Подвиды выступают драйверами основного всплеска случаев, – сказал он.

Как подчеркнул глава ВОЗ, “доминирующим в мировом масштабе” является подвид BA.2 омикрон-варианта. Вместе с тем, в ЮАР рост заболеваемости вызван в первую очередь подвидами BA.4 и BA.5.

По словам Гебрейесуса, пишет tass.ru, “уровень госпитализаций и смертей” в мире сейчас относительно низок в сравнении с предыдущими волнами пандемии, что обусловлено “относительно высоким иммунитетом населения”, в том числе вследствие вакцинации. Гендиректор ВОЗ предупредил, что одним из “наихудших сценариев” развития ситуации было бы появление варианта коронавируса, способного избегать воздействия иммунитета, легче распространяться и вызывать более высокую смертность.

– Южноафриканские учёные призвали к проведению дальнейшей вакцинации в качестве ключевой меры для смягчения следующей волны COVID-19″, – напомнил он, добавив, что ВОЗ продолжает “выступать за то, чтобы все страны мира стремились к достижению 70%-ого охвата вакцинацией” своего населения.

Глава организации констатировал, что достижение этой цели является трудной задачей, и не все государства смогут сделать это к середине 2022 года. Вместе с тем эта задача должна оставаться приоритетной, считает он.

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