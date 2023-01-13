В ближайшие два года в Молдове реализуют около 180 проектов по водоснабжению

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До 2024 года в стране планируется реализовать 26 проектов регионального развития общей стоимостью 1 436,4 млн леев (около 72 млн евро) и 152 проекта местного развития общей стоимостью 1 039,3 млн леев. Об этом сообщила государственный секретарь Министерства инфраструктуры и регионального развития Анна Мардаре.

Что касается финансирования, выделенного из Национального фонда регионального и местного развития, то в Единый программный документ на 2022-2024 годы включены 26 проектов регионального развития и 152 проекта местного развития. Предполагается, что в результате будут построены сотни километров водопроводных сетей, артезианских скважин, станций водосбора, очистных сооружений, а тысячи жителей страны получат доступ к качественным услугам водоснабжения и канализации, — рассказала Мардаре.

По словам чиновницы, пишет moldpres.md, сектор водоснабжения и водоотведения на национальном уровне требует очень больших инвестиций.

Это, очевидно, подразумевает привлечение финансовых институтов государства, а также наших внешних партнёров для строительства инфраструктуры, связанной с этим сектором. У нас есть важные проекты, которые реализуются во всех регионах страны при финансовой поддержке Национального фонда регионального и местного развития, Немецкого агентства по международному сотрудничеству (GIZ) и Европейского Союза, — резюмировала Мардаре.

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