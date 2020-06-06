В ближайшие дни в Молдове ожидается жара

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Жаркую погоду и дожди прогнозируют синоптики на ближайшие три дня.

По данным Государственной гидрометеорологической службы (ГГС), в указанный период воздух в стране в дневное время суток прогреется до 32 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 14-19 градусов. Традиционно прохладнее будет в северных регионах – в воскресенье и понедельник там ожидаются дожди и грозы, передаёт moldpres.md.

Согласно многолетним наблюдениям, июнь является самым дождливым месяцем года. Среднемесячное количество осадков в стране составляет 62-95 мм, а число дней с осадками составляет в среднем 10-13. Стоит отметить, самое большее количество месячных осадков достигало 330 мм. Эти данные были зафиксированы в 1985 году в селе Бранешты Рышканского района. А самое большое суточное количество осадков (193 мм) было зафиксировано в том же году в селе Валя Русулуй Фалештского района.

Сегодня, 6 июня, отмечается Троицкая родительская суббота. Существует поверье, что если в этот день пойдет дождь, то год будет урожайным.

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