В ближайшие дни у Игоря Додона состоится беседа с высшим руководством Российской Федерации

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Глава государства надеется провести в ближайшие дни дискуссии с высшим руководством Российской Федерации, а в конце следующей недели состоится заседание Молдо-российской межправительственной комиссии. В поле зрения 4 важных вопроса, рассказал в рамках передачи на общественном телеканале Игорь Додон.

Первый касается предоставления нашей стране российского кредита в размере 200 млн евро. Президент отметил, что сегодня состоялись переговоры по этому поводу. Глава государства рассчитывает, что документ будет подписан в ближайшее время и передан парламенту для ратификации.

Второй вопрос предполагает выделение, по просьбе главы государства, помощи молдавским фермерам, пострадавшим от стихии.

– Сейчас решается, в какой форме она будет предоставлена: в виде дизельного топлива или денежных средств, – сказал он.

Третьим в повестке значится Соглашение о социальной помощи. Документ позволит молдавским гражданам, работающим в России, претендовать на пенсию в нашей стране по возвращении на Родину.

Четвертый вопрос – российская вакцина от коронавируса.

Игорь Додон не уточнил, каким образом пройдёт эта беседа, отметив, что вся информация по этому поводу будет опубликована позднее.

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