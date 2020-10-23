В ближайшие дни несколько похолодает

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По прогнозам метеорологов, в эти выходные в Молдове станет прохладнее.

Так, в субботу по-прежнему будет +20 градусов, пишет moldpres.md, однако уже в воскресенье температура воздуха опустится до +13-18 градусов днём и до +5-10 градусов ночью.

Данные показатели сохранятся и в начале следующей недели. А уже во вторник, 27 октября, столбики термометров покажут +20 градусов днём ​​и до 10 градусов тепла ночью. Как уточнили синоптики, в этот период возможны кратковременные дожди, преимущественно на юге страны.

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