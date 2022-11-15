В ближайшее время виноград «Молдова» значительно подорожает

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В Молдове ускоряется темп роста оптовых цен на виноград «Молдова», начавшийся в конце октября с минимального за предыдущие пять лет уровня – в среднем 7 леев/кг. За первую неделю средняя цена на «Молдову» подросла на 1 лей/кг, за вторую неделю – ещё на 2 лея/кг, до 10 леев/кг. Это уровень «ценового дна» в середине октября прошлого года, то есть – закупочных цен на виноград с плантаций в разгар его уборки, в период максимального предложения и наименее выгодных (в ценовом отношении) продаж.

Однако операторы плодового рынка отмечают, что ситуация в ноябре текущего года быстро меняется, цены на столовый виноград, особенно экспортного качества, на оптовых рынках страны продолжают расти фактически каждый день. В минувшее воскресенье упомянутая выше оптовая цена 10 леев/кг была уже скорее минимальная, чем средневзвешенная. Более того, цена на высококачественный виноград «Молдова», закупаемый некоторыми трейдерами-экспортёрами крупными партиями во фруктохранилищах сельхозпроизводителей, в последний рабочий день прошлой недели достигала 15 леев/кг.

По мнению специалистов виноградарских ассоциаций, опережающий (среднерыночные показатели) рост оптовых цен в прямых (между трейдерами и виноградарскими хозяйствами) крупных договорах купли-продажи винограда «Молдова» вызван тем, что трейдеры в октябре закупили и заложили на хранения в собственные фруктохранилища гораздо меньше винограда, чем в тот же момент годом ранее. Основная проблема состоит в том, что из-за российского эмбарго, ограниченного экспортного спроса на столовый виноград «Молдова» в первой половине осени и существенного повышения тарифов на электроэнергию во фруктохранилища страны было заложено, по экспертным прогнозам, лиши примерно 20-25 тыс. тонн винограда для реализации в ноябре-январе. В прошлом году на хранение для экспорта в этот период было заложено порядка 40 тыс. тонн.

Какое количество винограда «Молдова» к середине ноября остаётся во фруктохранилищах, рыночные аналитики не берутся судить, учитывая ускоряющийся темп экспорта. По состоянию на конец первой недели ноября, согласно оценкам виноградарских ассоциаций, основанных на данных Таможенной службы, из страны было вывезено более 25 тыс. тонн столового винограда урожая-2022. То есть, темп поставки уже не уступает таковому в предыдущие два года. Более того, как утверждают рыночные операторы, у многих трейдеров уже заключены контракты (с плотным графиком поставок) до конца текущего года. Следовательно, «цены спроса» на товарные остатки «Молдовы» в ноябре-декабре наверняка будут расти, и значительно.

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