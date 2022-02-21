В ближайшее время в столице начнётся ремонт трёх центральных улиц

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Примария Кишинёва готова начать ремонт улиц Александру чел Бун, Тигина и 31 Августа 1989 года.

– Мы завершили весь процесс технической подготовки к началу ремонта улиц в центре города – 31 Августа, Александру чел Бун и Тигина. Работы начнутся в ближайшее время. Я знаю, что ремонт на этих улицах создаст препятствия для общественного транспорта – прошу прощения за это, – сказал примар Ион Чебан на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб.

В ноябре 2020 года “Chisinau project” представил эскизы и концепцию обустройства улицы 31 Августа. Его цель – превращение её в зелёный коридор для велосипедистов, который соединит “Долину роз”, “Валя Морилор” и Дендрарий. Согласно предлагаемому проекту, в связи с сужением дороги на этой улице будет расширен тротуар и организована полоса с двусторонним движением для велосипедистов, передает moldpres.md.

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