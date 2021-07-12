В ближайшее время могут пройти марафоны вакцинации сыворотками Pfizer и Johnson&Johnson

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил Ион Чебан.

– В связи с получением новых партий вакцины (Pfizer и Johnson&Johnson) мы намерены в ближайшее время провести новые марафоны вакцинации этими сыворотками или организовать этот процесс одновременно во всех пунктах вакцинации, работающих в муниципии, – отметил градоначальник.

Он также попросил созвать заседание Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью муниципия Кишинев, чтобы проанализировать необходимость введения или снятия ограничений для недопущения распространения вируса или его новых штаммов.

В субботу, 17 июля, во Дворце Республики для 4000 человек, вакцинированных на марафоне 26 июня, будет организовано введение второй дозы сыворотки Sputnik V.

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