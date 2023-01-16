В ближайшее время число случаев гриппа и респираторных инфекций может увеличиться

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В ближайшие недели в стране может увеличиться число случаев гриппа и респираторных инфекций из-за возвращения детей в школы после зимних каникул. Об этом сообщил на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб начальник Управления социальной помощи и здравоохранения Борис Гылкэ.

– Из хороших новостей – регистрируем снижение случаев респираторных инфекций на территории Кишинёва, в том числе снижение числа детских госпитализаций, но мы по-прежнему обеспокоены ситуацией с гриппом. Заболеваемость растёт, мы регистрируем всё больше смертей, в том числе на территории муниципия, – подчеркнул Гылкэ.

Он отметил, что городские детские больницы остаются перегруженными, но нагрузка намного ниже, чем за последние три недели. Однако в ближайшее время ещё ожидается рост респираторных инфекций из-за возвращения детей в учебные заведения после зимних каникул. Что касается заболеваемости гриппом, по словам Гылкэ, число случаев будет расти как минимум до конца января, пишет protv.md.

На прошлой неделе в Кишинёве зарегистрировали более 5200 случаев ОРВИ, половина из которых – среди детей. Также было выявлено 162 случая гриппа, в том числе 99 у пациентов до 17 лет.

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