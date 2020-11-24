В бюджет Кишинёва внесены поправки

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Муниципальный совет Кишинёва 37 голосами принял сегодня решение о внесении изменений в муниципальный бюджет на 2020 год.

Решение об изменении бюджета было принято в результате воздействия пандемии коронавируса, что привело к уменьшению накопленных финансовых ресурсов, передаёт moldpres.md.

Ранее Муниципальный совет утвердил освобождение от местных налогов и их уменьшение, чтобы помочь предприятиям, которые снизили свою активность во время пандемии. Согласно этим изменениям, размер доходов бюджета сократился на 28 миллионов леев.

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