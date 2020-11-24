В бюджет Кишинёва внесены поправки

В бюджет Кишинёва внесены поправки

Муниципальный совет Кишинёва 37 голосами принял сегодня решение о внесении изменений в муниципальный бюджет на 2020 год.

Решение об изменении бюджета было принято в результате воздействия пандемии коронавируса, что привело к уменьшению накопленных финансовых ресурсов, передаёт moldpres.md.

Ранее Муниципальный совет утвердил освобождение от местных налогов и их уменьшение, чтобы помочь предприятиям, которые снизили свою активность во время пандемии. Согласно этим изменениям, размер доходов бюджета сократился на 28 миллионов леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md